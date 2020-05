Legrottaglie: «Chiellini centrale? Fui io a suggerirlo a Ranieri»

Legrottaglie svela di aver avuto lui l’idea di trasformare Giorgio Chiellini in difensore centrale: le parole dell’ex Juventus

Intervistato da Tuttosport, Nicola Legrottaglie ha confessato di aver consigliato a Claudio Ranieri di utilizzare Giorgio Chiellini come difensore centrale anziché come terzino.

«Prima di una partita, in cui l’allenatore doveva cambiare qualcosa per via di alcuni infortuni, andai da lui per suggerirgli di far giocare Chiellini al centro con me. Ranieri mi diede fiducia e Chiello fu straordinario: insieme ci integravamo alla perfezione».