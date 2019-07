Leicester, Maguire non si vende: offerte da capogiro da Manchester

Maguire, il Leicester rifiuta le avances del Manchester United. Affondo fallito per i Red Devils dopo il tentativo dei cugini del City

Il Leicester rispedisce al mittente un’offerta di 75 milioni di euro per Harry Maguire proveniente dal Manchester United.

Come riporta Sky Sport UK, le Foxes stanno rifiutando offerte sontuose per il talentuosissimo centrale inglese. Molti club della Premier League sono pronti a fare follie per Maguire: negli scorsi giorni, il Manchester City avrebbe ricevuto un “no” dopo un’offerta ben superiore a quella dei cugini.