Napoli, Lozano ma non solo: le novità in vista di Leicester

Contro il Leicester in Europa League, l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti cambierà qualcosa nella formazione

Esordio stagionale in Europa League per il Napoli questa sera in casa del Leicester. Un match già fondamentale per instradare al meglio il girone. E in vista della partita contro le Foxes, Luciano Spalletti avrebbe in mente di operare alcuni cambi di formazione. I primi due in difesa. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico azzurro dovrebbe far riposare Manolas e schierare Rrahmani al centro mentre sulla sinistra, visto anche l’infortunio di Mario Rui, ci sarà Malcuit.

A centrocampo ritrova il suo posto Zielinski, dopo il problema patito nella prima giornata di campionato contro il Venezia. Dovrebbe sedersi in panchina, poi, Matteo Politano. Al suo posto, sull’out offensivo destro, Hirving Lozano.