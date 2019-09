Leicester Tottenham: non basta un Lamela convincente da trequartista

Lamela ha sostituito Eriksen con un’ottima gara in Leicester-Tottenham. Non è però bastato agli Spurs di Pochettino

Il Tottenham perde in malo modo in casa del Leicester. Dopo la pessima partita di Eriksen in terra greca, Pochettinod decide di lasciare in panchina il danese e di affidarsi a un rombo con Lamela alle spalle di Son e Kane.

L’ex Roma ha fatto molto bene in questa posizione, con le Foxes che hanno sofferto molto nel leggere la sua posizione tra le linee (un esempio nella slide sopra). Lamela è stato il giocatore del match con più passaggi chiave, entrando pure nell’azione del gol del Tottenham. Non è però bastato per uscire dal King Power Stadium con un risultato positivo.