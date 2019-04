Lenglet: «La Juve mi voleva, ma sarebbe stato un grosso rischio. Non ero pronto per firmare»

Il difensore del Barcellona Lenglet svela un clamoroso retroscena di mercato tra lui e la Juventus: «Potevo firmare ma non ho voluto»

Clamoroso retroscena di mercato che riguarda il difensore del Barcellona Clement Lenglet e la Juventus. I bianconeri infatti qualche anno fa sono stati vicinissimi al giocatore che però poi ha scelto di non firmare.

Troppo rischioso firmare – «Avevo giocato 10 partite con il Nancy in Ligue 1 quando la Juve chiamò mio padre per andare a Torino. Andai con lui a visitare il centro sportivo e vidi anche una partita contro l’Empoli. In quel momento, però, mi accorsi che tutto era troppo grande per me. Avevo 18 anni, avevo giocato solo 10 partite con il Nancy mentre la Juve aveva Bonucci, Chiellini, Barzagli… In quel momento sarebbe stato un grosso rischio firmare: non ero pronto, non potevo competere e quindi non avrei potuto giocare».

Non era il momento – «È stata una mia decisione, ma anche i miei genitori erano d’accordo. Però volevo vedere tutto da dentro, volevo scoprire il mondo Juve, quello che avevano da offrirmi, anche per rispetto dei loro confronti. Sarebbe stato facile firmare per loro. Ma non era il mio momento, e non ho mai avuto alcun rimorso».