Leonardo spiega il caso Neymar: «Nessuna trattativa in stato avanzato». Le parole del direttore del PSG

Intervistato da RMC, Leonardo, ds del PSG, ha provato a fare chiarezza sul caso Neymar: «Se è attualmente infortunato? E’ tutto molto semplice, lui è stato monitorato dai migliori medici ad inizio stagione e possiamo dire che è completamente guarito».

Il dirigente ex Milan ha poi aggiunto in merito al futuro del brasiliano: «Come sapete ci sono delle discussioni legate al suo futuro, ma non c’è nulla in stato avanzato».