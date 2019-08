Lerager: «Genoa, possiamo fare una buona stagione»

Lukas Lerager ha parlato del Genoa e dell’arrivo di Schone: le parole del centrocampista rossoblù sulla prossima stagione

Lukas Lerager, ai microfoni de Il Secolo XIX, ha parlato della prossima stagione del Genoa e dell’arrivo di Schone.

«Quest’anno abbiamo tanta qualità, c’è gran competizioni in ogni ruolo. Con le idee del mister possiamo fare una buona stagione. Mi piace essere un centrocampista box to box, difendere davanti alla mia area ed aiutare la squadra in attacco. Mi piacerebbe fare più gol e assist quest’anno. Schone? Gran giocatore, è intelligente, ha tecnica e visione di gioco, è bravissimo sui calci piazzati, aiuta i compagni a dare il meglio. Si vede che viene dall’Ajax» ha dichiarato il centrocampista rossoblù.