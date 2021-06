L’Espanyol ci prova per Ranocchia, la situazione del difensore nerazzurro

L’Espanyol neo promosso nella Liga ha messo nel mirino due giocatori dell’Inter. Ci sono stati i primi contatti

Il nome sul taccuino dei catalani è quello del difensore centrale Andrea Ranocchia: in scadenza a giugno al momento non tira aria per un suo rinnovo e l’Espanyol ha fiutato l’affare. Nei giorni scorsi il procuratore Tullio Tinti è stato a Barcellona e ha incontrato anche l’Espanyol.