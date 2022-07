Lewandowski: «Su di me si sono dette molte cose sbagliate»

Le parole di Robert Lewandowski sul trattamento riservatogli dal Bayern Monaco: «Su di me dette tante cazzate»

In una intervista rilasciata da ESPN, Robert Lewandowski ha parlato del trattamento riservatogli dal suo ex club, il Bayern Monaco. Di seguito le sue parole.

«Tutto quello che è successo nelle ultime settimane è stato “politica”. Il club ha cercato di trovare un modo per spiegare ai tifosi il perché della cessione. L’ho dovuto accettare, anche se si dicevano molte cazzate, molte cose sbagliate su di me. Non era vero ma alla fine i tifosi, anche in questo periodo, mi hanno sostenuto. Alcune persone non hanno detto la verità, hanno detto qualcosa di diverso. Per me è sempre stato importante essere chiari, onesti. E forse per alcuni questo è stato un problema. Alla fine ho capito che era il momento giusto per lasciare il Bayern. L’addio per le voci su Haaland? No, non sarebbe stato un problema»