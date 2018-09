Rami afferma all’Equipe che se il suo ex tecnico al Milan Filippo Inzaghi è diventato allenatore allora chiunque può farlo

Adil Rami ha lasciato a malincuore il Milan nel 2015 per trasferirsi al Siviglia. Il francese ha sempre dimostrato un certo attaccamento ai colori rossoneri ma la sua esperienza nel club di via Aldo Rossi non è sempre stata idilliaca, almeno secondo quanto emerge dalle sue ultime dichiarazioni. Il centrale oggi al Marsiglia ha parlato del suo futuro in una intervista al quotidiano l’Equipe e non ha risparmiato una stoccata al suo ex allenatore Filippo Inzaghi, che in questa stagione è succeduto a Donadoni alla guida del Bologna.

«Da grande mi piacerebbe fare l’allenatore, Ho sempre pensato fosse molto difficile, ma se ce l’ha fatta Filippo Inzaghi può farcela chiunque», ha detto Rami. L’ex rossonero nelle scorse settimane è diventato di grande interesse per i giornali di gossip per la sua relazione con l’ex playmate Pamela Anderson. Pare infatti che la coppia si sia sciolta nel momento in cui il francese le ha chiesto di sposarla.