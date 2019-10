L’ex presidente di Rebic: «Ha fatto una scommessa e la sta perdendo»

Il presidente dell’Eintracht Francoforte, Steubing, ha parlato di Ante Rebic di recente passato al Milan

L’impatto di Ante Rebic al Milan non è stato memorabile. Appena 63 minuti in tre partite. Può cambiare tutto nei prossimi giorni: Giampaolo è andato via ed è arrivato Pioli, Rebic può quindi partire da zero. Ma c’è chi, da lontano, commenta la scelta del croato di abbandonare la Bundesliga per la Serie A. Il riferimento va a Wolfgang Steubing, presidente del consiglio di sorveglianza dell’Eintracht Francoforte, che ha parlato così all Bild.

«All’inizio non avevo proprio parole Ora sì. Voleva andarsene perché non voleva sembrare l’unico dei tre attaccanti legato all’Eintracht. Ha fatto una scommessa e la sta perdendo, stando in panchina. Non sarà sicuramente facile per lui»