Keisuke Honda, ex calciatore del Milan, ha parlato di Ringhio Gattuso ma non solo

Il ciclo di Honda al Milan è stato caratterizzato da luci ed ombre. Una sorta di Nakata 2.0, amato dalla stampa giapponese e seguitissimo a San Siro. Un buon giocatore in campo, ma anche un ottimo volto pubblicitario. Forse il numero 10 sulle sue spalle stonava un po’ ma era un elemento che ci poteva stare in un Milan che definire di transizione era poco. Il trequartista asiatico, a margine del test match amichevole tra il suo Giappone e la Svizzera, in quel di Lugano, ha detto la sua anche sul club rossonero:

«Ho sentito dire che la squadra rossonera è cresciuta man mano in questa stagione. Il motivo è relativo a Gennaro Gattuso, perchè il tecnico ha trasmesso fiducia nei rispettivi mezzi ai calciatori che aveva a disposizione, anche quando incappavano in qualche sconfitta. Quando io ero al Milan, lo ripetevo sempre: era di questo che noi avevamo bisogno. E credo che nella prossima annata calcistica possano esprimere anche un calcio migliore. Un pensiero su mister Filippo Inzaghi? Mi ha allenato ai tempi del Milan, mi ha dato tanto». Storie di un Milan che fu, è, sarà.