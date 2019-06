Lichtsteiner, addio all’Arsenal: «Grazie comunque, ma andarci vicino non basta». Il terzino svizzero saluta i Gunners

Attraverso un lungo post sul proprio profilo Instagram, Stephan Lichtsteiner ha annunciato la fine della sua esperienza all’Arsenal, durata un solo anno.

Il messaggio del terzino svizzero ai tifosi: «Cari Gunners, stavamo per scrivere un capitolo importante alla storia di questo incredibile club. Ma essere vicini … purtroppo non è abbastanza. Questo è difficile da accettare. Sono molto deluso. Il nostro obiettivo era portare l’Arsenal ai massimi livelli internazionali e vincere trofei. Entrambe le cose competono a questo grande club. Auguro il meglio a compagni di squadra, il mio allenatore e il suo staff, tutti i dipendenti laboriosi e tutti i fan. Sono fiducioso che la nostra squadra possa completare la missione la prossima stagione! È stato bello far parte di questo club. Sfortunatamente è stata una grande sfida ma un’esperienza senza un lieto fine. Grazie mille per il vostro supporto travolgente! E ‘stato molto apprezzato!».