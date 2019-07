Liga, acquisti pazzi. Già speso oltre un miliardo di euro sul mercato

Liga, quanti acquisti pazzi nel campionato spagnolo. A metà luglio già speso oltre un miliardo di euro: big protagoniste

Antoine Griezmann è solo l’ultimo pazzo acquisto della Liga. Sono stati sborsati 120 milioni dal Barcellona per accaparrarsi il francese, spesa che è andata a sommarsi a quelle portate avanti dai club rivali dei blaugrana. Il dato è incredibile: ad appena metà luglio nel campionato spagnolo è già stato speso oltre un miliardo di euro. Il Real Madrid, ovviamente, rimane la protagonista indiscussa.

Più di 300 i milioni tirati fuori dal Blancos, e mica finiranno qua. A cui si vanno ad aggiungere le spese grosse, come detto, di Griezmann, e quella di Joao Felix. Il portoghese è stato scelto come prediletto per sostituire Grizou, e per portarlo a Madrid i Colchoneros hanno staccato un assegno di 126 milioni. A queste spese pazze si aggiungono le manovre dei club minori, che fanno lievitare ancor di più il dato complessivo.