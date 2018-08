Tebas ancora contro l’Inter: «Uefa morbida sul Fpf»

Javier Tebas mette nuovamente l’Inter nel mirino: ecco le parole del presidente della Liga

A distanza di una settimana dal pesante attacco, che ha coinvolto anche la Juventus (CLICCA QUI per approfondire), il presidente della Liga Javier Tebas è tornato a scagliarsi contro l’Inter. Ecco le sue dichiarazioni al Mundo Deportivo: «Sono pessimista sulle sanzioni per il Fair Play Finanziario, vedo che la Uefa non affronta il tema come dovrebbe».

Continua Tebas, citando direttamente il Biscione: «Bisogna prendere il toro per le corna, altrimenti non se ne esce fuori. Oggi il discorso non riguarda più solo club come il Paris Saint Germain o il Manchester City: penso ad altri club come l’Inter con il caso Modric». E aggiunge: «Non c’è più necessità di avere uno stato sulle spalle, è necessario avere un grande capitale: ciò causa inflazione e dumping».