Liga, Tebas: «Se il Barcellona avesse firmato per i fondi poteva trattenere Messi»

Il presidente della Liga Tebas ha parlato delle questioni economiche riguardanti il Barcellona

Javier Tebas, presidente della Liga, nel corso della trasmissione El Partidazo ha parlato della situazione economica riguardante il Barcellona.

«Se il Barcellona avesse firmato l’accordo con CVC, avrebbe potuto tenere Messi. A luglio avevamo un accordo con Laporta, era stato lui a chiamarmi dicendomi di accelerare l’ingresso del fondo perché Messi si stava innervosendo. Il presidente del Barça ha poi fatto marcia indietro e sono convinto che sia stata una decisione presa a causa della bocciatura di Florentino Perez. Non ho niente contro Laporta e il Barcellona, la differenza tra loro e Florentino e il Real è profonda. I catalani non ne fanno una questione ideologica mentre Perez ha torto su come pensa di cambiare la Liga».