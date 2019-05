Ligue 1, vince il Monaco. Che aiuto dal portiere dell’Amiens! – VIDEO

Il Monaco ottiene, battendo l’Amiens, tre punti fondamentali per la salvezza. Il portiere Gurtner protagonista di una goffa papera

Il Monaco ha attraversato un anno difficilissimo. Abituato a stare nelle parti alti del campionato francese, la squadra del principato si è trovata catapultata in una serratissima lotta per non retrocedere. Diversi i cambi di allenatore, che non hanno tuttavia mai conferito quello sprint adatto per allontanarsi dalle zone calde.

Fondamentale il successo ottenuto ieri nella sfida interna contro l’Amiens, che consente alla squadra di presentarsi a +3 negli ultimi novanta minuti dell’anno. Un aiuto non indifferente è arrivato da Gurtner, sfortunato portiere dell’Amiens. Una sua goffa papera ha permesso a Radamel Falcao di sbloccare la delicatissima partita.