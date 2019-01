La Juventus ha posato gli occhi sul talento brasiliano Lincoln. I bianconeri nel frattempo pensano anche al futuro di Pjaca

Intromissioni, incontri, dispetti: è il calciomercato, baby! La Juventus ha messo i bastoni fra le ruote all’Inter di Beppe Marotta, chiudendo l’accordo con il Genoa per il difensore Romero e trovando l’intesa con Aaron Ramsey, primo colpo della nuova stagione. Il terzo ‘scippo’ bianconero potrebbe essere Lincoln. Il gioiello brasiliano, classe 2000, piace all’Inter ma secondo La Gazzetta dello Sport sulle tracce del giocatore del Flamengo, c’è anche la Juve di Paratici. Classe 2000, centravanti puro, nel 2017 è stato protagonista della vittoria del Brasile nel Su­damericano Under 17, segnan­do 5 gol.

Il giovane calciatore ha un contratto con il Flamengo fino al 2022 e nel nuovo accordo è stata inserita una clausola rescissoria da 40 milioni di euro. L’Inter può prenderlo a gennaio solo se rie­sce a inserirlo nella trattativa per rispedire in Brasile Gabigol, la Juve valuta l’operazione ma il Flamengo deve abbassare le pretese. Ieri intanto Fabio Pa­ratici ha incontrato Ramadani, intermediario della Fiorentina per parlare del futuro di un altro talento, Marko Pjaca: il gio­catore vorrebbe restare e il club vorrebbe tenerlo fino a giugno, ma c’è un’offerta del Fulham e i bianconeri hanno chiesto garanzie sull’impiego del giocatore. Le parti si rivedranno in settimana.