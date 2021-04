L’Inter non va mai sotto e vola con Lukaku: il dato incredibile

L’Inter batte il Bologna per uno 1-0 grazie ad una rete di Romelu Lukaku salendo a +8 sul Milan e a +12 sulla Juventus grazie ad una striscia straordinaria

L’Inter batte il Bologna per uno 1-0 grazie ad una rete di Romelu Lukaku, il 7° giocatore nella storia della Serie A a segnare almeno 20 gol in due stagioni consecutive con la maglia dell’Inter.

I nerazzurri salgono a +8 sul Milan e a +12 sulla Juventus, con una partita in meno, grazie ad una striscia straordinaria dato che quella di ieri sera è stata l’undicesima partita consecutiva in cui la squadra di Antonio Conte non si è trovata sotto nel punteggio.