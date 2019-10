Lione, Rudi Garcia si presenta: «Voglio imporre il mio gioco»

Lione, Rudi Garcia si presenta: l’ex allenatore della Roma prende il posto di Sylvinho, esonerato dal presidente Aulas

Rudi Garcia è il nuovo allenatore del Lione. L’ex tecnico della Roma si è presentato così in conferenza stampa:

«Sono in uno dei top club del campionato, spesso protagonista anche in Europa. Voglio sviluppare un calcio offensivo, voglio una squadra che imponga il proprio gioco. Non importa il passato, ho bisogno di convincere i giocatori con il mio progetto di gioco. La mia squadra dovrà correre ed essere equilibrata».