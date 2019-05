Marcello Lippi torna sull’eliminazione della Juve in Champions League per mano dell’Ajax. E parla del futuro della panchina bianconera – VIDEO

Marcello Lippi, a margine della presentazione del “Marco Polo Sports Center” di Viareggio, è tornato sull’eliminazione dalla Champions League della Juventus per mano dell’Ajax. L’ex commissario tecnico della Nazionale ha commentato la prova dei bianconeri e parlato del futuro della panchina di Allegri: «Rimane lui, capitolo chiuso. So come funziona».