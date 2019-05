Lippi lancia la Nazionale femminile: «Si può vincere il Mondiale, ecco perchè»

A margine di un evento a Genova, Marcello Lippi ha lanciato la Nazionale Femminile di Milena Bertolini a pochi giorni dall’inizio del Mondiale

Marcello Lippi ha parlato ad un evento a Genova ai microfoni di Sky Sport 24. Tanti i temi toccati dall’ex ct azzurro tra cui il Mondiale Femminile ai nastri di partenza. Le sue dichiarazioni.

«Faccio un grande in bocca al lupo a Milena Bertolini per il Mondiale che sta partendo. C’è tanto entusiasmo e voglia di fare bene e queste potrebbero essere le due chiavi nella rassegna mondiale. La Bertolini trasmette tranquillità e serenità, ci sono le carte in regola per fare cose buone».