L’ex ct della Nazionale Italiana, Marcello Lippi, ha presentato a Viareggio il nuovo Marco Polo Sports Center: ecco di cosa si tratta – FOTO

Nuova sfida per Marcello Lippi. L’ex ct della Nazionale Italiana ha presentato quest’oggi a casa sua, a Viareggio, un importante progetto: il Marco Polo Sports Center. Il centro sarà la base di una nuova Academy nonché il punto di riferimento per attività sportive e locali. Il progetto, portato avanti da Lippi insieme a suo figlio Davide, è stato svelato davanti ad una platea nella quale presenziavano Giovanni Malagò, presidente del Coni, Gabriele Gravina, Presidente della FIGC, e il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghigaro.

Il centro sportivo sarà all’avanguardia e polifunzionale. Una struttura nella quale divertimento e formazione sportiva professionale si fondono insieme. Al termine dei lavori, il centro si estenderà su una superficie di 32.375 mq e comprenderà 3 palestre, un centro medio con ambulatori specialisti di riabilitazione e un ristorante-bar. Al primo piano ci sarà spazio per una serie di uffici, mentre per le attività all’aperto sono previsti un campo di calcio a 11, due campi a 7, due campi di paddle, e una beach arena di 1500 mq.

Motore della scuola calcio saranno la Reset Academy e la Insuperabili Onlus di cui tanto sono impegnati sia Lippi che il figlio. Lo stesso Davide ha aperto Italia be 15 scuole calcio dedicate ai disabili.

Nel corso della conferenza stampa, ecco le parole di Marcello Lippi: «È davvero un momento significativo per me e non nascondo l’emozione perché il mio legame con Viareggio è sempre rimasto forte anche se il calcio mi ha portato in giro per il mondo. E sapere di poter avere anche qui un luogo dove vivere il mio calcio è davvero qualcosa di significativo per me».