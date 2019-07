Lirola Fiorentina, l’agente: «Vedremo… Juve? Non c’è più nulla con loro»

Lirola pronto a salutare il Sassuolo: l’agente del terzino fa chiarezza sulle indiscrezioni riguardanti la Fiorentina

Pol Lirola ha già manifestato l’intenzione di lasciare il Sassuolo. L’agente del terzino, Zandonadi, ha risposto alle domande di Calciomercato.com sul presunto interesse della Fiorentina.

Ecco le sue parole: «Non abbiamo ricevuto nessuna offerta ufficiale, la Fiorentina ha cambiato tanto, è normale che cerchi giocatori di buon livello. Conosco Pradè, vedremo cosa succederà, in questo momento è presto per parlare di futuro. Con la Juventus non c’è più niente».