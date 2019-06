Sassuolo, Lirola annuncia: «È il momento di cambiare squadra»

Pol Lirola ha annunciato dal ritiro della Spagna Under 21 l’intenzione di lasciare il Sassuolo in questa finestra di mercato

Pol Lirola e il Sassuolo ai saluti. Il terzino spagnolo ha parlato del suo futuro in conferenza stampa dal ritiro della Spagna Under 21 e ha confermato l’intenzione di lasciare il club di Squinzi in estate. Le sue dichiarazioni.

«Il Sassuolo mi ha dato molto, ha significato tutto nel calcio. Ho giocato più di 100 partite tra campionato ed Europa League, ma ora è il momento di cambiare squadra. Ma ora penso all’Europeo, poi valuteremo il futuro».