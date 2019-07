Lirola Fiorentina, trovato l’accordo col Sassuolo: le cifre dell’affare

La Fiorentina ha trovato l’accordo con il Sassuolo per il trasferimento del difensore Pol Lirola: le cifre dell’affare

Dopo Boateng, ora tocca a Lirola. La Fiorentina sferza il doppio colpo dal Sassuolo. Come riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, le due dirigenze non hanno trovato l’accordo solo per Boateng, ma anche per il passaggio di Pol Lirola ai viola.

Per il terzino spagnolo, al Sassuolo andranno 12 milioni e 4 di bonus oltre al 10% sulla futura rivendita del giocatore. L’accordo è stato trovato dopo l’incontro di oggi a Milano tra Joe Barone, Daniele Pradè e l’agente del giocatore Edoardo Crnjar.