L’Italia U21 passa il turno se… Tutte le combinazioni

L’Italia U21 è appesa ad un filo per quanto riguarda il passaggio del turno. Ecco le possibili combinazioni per il passaggio

Contro il Belgio l’Italia è in avanti, ma la vittoria potrebbe non bastare. Per passare il turno gli azzurri devono infatti sperare in una vittoria della Spagna con meno di 2 gol di scarto, ma al momento gli iberici sono avanti con 4 reti. La squadra di Di Biagio, per passare come prima, deve dunque sperare in una rete della Polonia, perché conta la differenza reti.

Ricordiamo poi che passa la seconda migliore dei tre gruppi. Nel caso in cui l’Italia non si qualificasse oggi, dovrebbe aspettare le altre sfide. Potrebbero creare problemi le gare del gruppo C, con Romania e Francia, entrambe 6 punti, sarebbero qualificate entrambe se vincessero (perché andrebbero entrambe a 7 e nessuna delle altre seconde può arrivarci.

Per quanto riguarda il gruppo B, la Germania è a 6 e la Danimarca e l’Austria a 3. Se la Germania vince chiude a 9 mentre se la Danimarca batte la Serbia potrebbe andare a 6 (come l’Italia in caso di vittoria contro il Belgio) e a quel punto conterebbe la differenza reti. Se invece l’Austria dovesse battere la Germania e dovesse vincere anche la Danimarca, ci sarebbero tre squadre a 6 punti e si giocherebbe tutto sulla differenza reti.