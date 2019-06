L’Italia Under 21 si qualifica se…: tutte le combinazioni

La qualificazione dell’Italia Under 21 di Di Biagio è appesa ad un filo: ecco tutte le combinazioni per accedere alla semifinale degli Europei

L’Italia vince contro il Belgio ma non basta. Fa altrettanto la Spagna che disintegra 5-0 la Polonia e si qualifica matematicamente alle semifinali come prima del girone. Serviva un miracolo prima, servirà un qualcosa in più ora. Ecco nel dettaglio tutte le combinazioni per vedere gli azzurrini in semifinale.

L’Italia ora può sperare solo nel ripescaggio e passare come migliore seconda. Per la Uefa i criteri che valgono in ordine sono: punti, diff reti totale, gol segnati, fairplay, ranking. Bisogna sperare in una vittoria della Germania, una vittoria della Danimarca con meno di 4 gol e che Francia e Romania non termini in parità.

Gruppo B (Germania 6 punti, Danimarca 3, Austria 3, Serbia 0)

Nel gruppo B (che si chiuderà domani sera) c’è la situazione migliore. Se la Germania vince, chiude a punteggio pieno il girone e la Danimarca, battendo la Serbia, potrebbe andare a 6 punti con differenza reti (al momento 0) in positivo e variabile a seconda del risultato. In questo senso gli Azzurri partono con un leggero vantaggio sulla Danimarca (differenza reti al momento +3). Se invece l’Austria batte la Germania (e contemporaneamente vince anche la Danimarca), si verificherebbe il caso di tre squadre a 6 punti, con ordine di arrivo dettato da scontri diretti e differenza reti. Con l’Italia che se la giocherebbe sempre sulla differenza reti (partendo in netto svantaggio con la Germania visto il 6-1 alla Serbia)

Gruppo C (Romania 6, Francia 6, Inghilterra 0, Croazia 0)

Il gruppo C è quello che ha complicato ulteriormente il cammino dell’Italia, dato che sia Romania che Francia hanno vinto la seconda partita (rispettivamente contro Inghilterra e Croazia), portandosi in testa appaiate a 6 punti e attese dallo scontro diretto. Match che, se dovesse finire in parità, qualificherebbe automaticamente entrambe, l’una come prima e l’altra come migliore seconda (a 7 punti, quota che non può essere raggiunta da altre seconde classificate). La vittoria di una o dell’altra invece rimanderebbe ogni conto all’analisi della differenza reti (al momento Romania +5 e Francia +2).

