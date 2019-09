Liverani fiducioso: «I punti arriveranno, sul gol di Dzeko…»

L’analisi di Fabio Liverani dopo la sconfitta di misura contro la Roma. Ecco le parole del tecnico dei salentini

Il tecnico del Lecce, Fabio Liverani, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro la Roma a causa del gol di Dzeko. Ecco l’analisi del tecnico dei salentini.

CRESCITA – «Dobbiamo crescere come stiamo facendo. Il percorso è lungo e difficoltoso. Sapevamo le difficoltà del calendario e dobbiamo adeguarci ai tempi e alle nostre possibilità. Alla fine del calciomercato abbiamo preso giocatori poco pronti a giocatori oltre a giocatori che hanno spinto la carretta. Oggi abbiamo giocato con otto, nove undicesimi della Serie B. Eppure la squadra ha lottato. Non dobbiamo crearci problemi. I punti avranno peso verso marzo. Noi dobbiamo crescere come collettivo poi i punti la squadra li troverà»

ATTACCO – «Più che in attacco, nella gestione della palla. Il gol è un regalo nostro con un giocatore che protegge la palla come Majer. Un giocatore più esperto va a terra, invece lui si gira e perde palla»

IL GOL DI DZEKO – «Il gol è un colpo di testa ravvicinato. Non lo reputo un errore grave ma se fosse stato parato sarebbe stato un miracolo. L’errore è a monte in una palla in uscita che andava gestita meglio”»