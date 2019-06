Alexander-Arnold è uno dei migliori giocatori del Liverpool. Pure in finale ha fatto la differenza

I numeri di Alexander-Arnold in Tottenham-Liverpool esprimono bene l‘importanza dell’inglese nel palleggio di Klopp. Il terzino è stato il terzo giocatore reds per passaggi totali e per distacco il primo per cross (ben 8).

Inoltre il suo contributo difensivo è stato decisivo, vincendo tanti duelli cruciali (come per esempio quello su Son nel primo tempo), con in più due contrasti.