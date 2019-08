Liverpool Arsenal 3-1: doppio Salah, i Gunners si arrendono

Il Liverpool archivia anche la pratica Arsenal: ecco i dettagli della terza vittoria consecutiva della corazzata di Klopp

Il Liverpool non fa sconti all’Arsenal: vittoria per 3-1 e terzo trionfo consecutivo per i campioni d’Europa.

Il primo tempo si chiude con i Reds in vantaggio grazie alla rete di Matip. Nel secondo tempo, invece, Salah sale in cattedra e mette a segno una doppietta. Tardiva la reazione dell’Arsenal, che soltanto a 5′ dal fischio finale va in rete con Torreira. Il Liverpool al momento è primo nella classifica della Premier League.