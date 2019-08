Liverpool Arsenal, subito sfida tra le capolista a punteggio pieno

Liverpool Arsenal, subito uno snodo importante in Premier League. Ad Anfield si sfidano le due squadre attualmente a punteggio pieno

La Premier League non fa di certo attendere per assister a match di altissimo livello. Manchester City e Tottenham hanno dato un gradevole antipasto la settimana scorsa, mentre oggi sarà il turno di Liverpool e Arsenal. Alle 18.30 si daranno battaglia ad Anfield.

Entrambe le compagini sono appaiate in testa alla classifica a punteggio pieno dopo due vittorie in altrettante giornate. Non è un mistero che Klopp punti con forza al titolo, ma la squadra di Emery sembra quest’anno ben quadrata per dare fastidio ai Reds e al City.