Liverpool-Barcellona DIRETTA LIVE | Formazioni ufficiali – Moviola – Pagelle – Sintesi

Liverpool-Barcellona, ritorno semifinale Champions League 2018-2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, moviola, pagelle, tabellino e sintesi

La semifinale di ritorno di UEFA Champions League tra Liverpool e Barcellona si gioca stasera alle 21 allo stadio Anfield Road di Liverpool. Fra le due semifinali del torneo più ambito del calcio europeo, questa era forse la più attesa, ma il risultato netto dell’andata unito ai problemi che hanno privato il Liverpool di due giocatori fondamentali avvicinano inevitabilmente il Barcellona alla nona finale di Champions League della sua storia. Il 3-0 di una settimana fa mette infatti il Barcellona nelle condizioni di avere tutti e tre i risultati a disposizione per passare il turno. Il Liverpool deve vincere almeno 3-0 soltanto per far proseguire la partita ai tempi supplementari, mentre il primo risultato che gli garantirebbe la qualificazione alla finale entro i novanta minuti sarebbe un 4-0.

Liverpool-Barcellona: pagelle e tabellino

Liverpool-Barcellona: diretta live, moviola e sintesi

Liverpool-Barcellona: formazioni ufficiali

Liverpool-Barcellona: probabili formazioni e pre-partita

Tanti i problemi che hanno movimentato la vigilia di Klopp. Il tedesco, infatti, dovrà fare a meno di 40 gol stagionali. Questo perché non saranno della partita né Salah né Firmino. L’egiziano, dopo essere uscito in barella dalla sfida di Premier con il Newcastle, non ce l’ha fatta a recuperare. Stesso discorso per il brasiliano, out per il problema muscolare che gli ha fatto saltare anche l’ultimo impegno in campionato. Nella linea a quattro in difesa dovrebbe tornare Alexander-Arnold sulla destra. La prima punta potrebbe essere Sturridge (solo 162′ in Champions fin qui) affiancato da Manè e Shaqiri.

Pochissimi dubbi, invece, per Valverde. Fra i blaugrana sarà out per infortunio il solo Dembelè, con l’allenatore che potrebbe schierare lo stesso undici visto all’andata. Vidal verso la conferma a centrocampo e Sergi Roberto verrà preferito a Semedo come terzino destro. Insieme ai titolarissimi Messi e Suarez nel tridente dovrebbe esserci ancora l’altro ex Coutinho.

Liverpool (4-3-3) Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Milner; Shaqiri, Sturridge, Manè

Barcellona (4-3-3) Ter Stegen; Sergi Roberto, Piquè, Lenglet, Alba; Rakitic, Busquets, Vidal; Coutinho, Suarez, Messi

Liverpool-Barcellona Streaming: dove vederla in tv

Liverpool-Barcellona sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Uno (canale 201 dello Sky Box in HD), Sky Sport Football (canale 203 dello Sky Box in HD) e Sky Sport (canale 251 satellitare in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.