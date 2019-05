Liverpool-Barcellona highlights e gol: le azioni salienti della semifinale di ritorno della Champions League 2018/2019

Liverpool-Barcellona highlights e gol: i momenti principali della semifinale di ritorno della Champions League 2018/2019. Ad Anfield, i reds di Jurgen Klopp affrontano i blaugrana guidati da Ernesto Valverde nella gara che stabilirà la prima finalista della massima competizione europea. Dopo il 3-0 maturato al Camp Nou mercoledì scorso, il Liverpool è chiamato all’impresa: alla squadra inglese servirà vincere con 4 reti di scarto o, in caso di 3-0, risolvendo la pratica ai tempi supplementari o, eventualmente, ai calci di rigore. Il Barça si può qualificare in finale anche in caso di sconfitta con tre reti di scarto con almeno una rete segnata (es. 4-1, 5-2, ecc.). Chi avrà la meglio affronterà, nella finale di Madrid del 1° giugno, la vincente tra Ajax e Tottenham.

Al 7′ pt il Liverpool va in vantaggio con Origi! L’attaccante è un rapace d’area sulla ribattuta sul tiro di Henderson, Ter Stegen non può nulla. Azione innescata da un’amnesia difensiva del Barcellona.

54′ Gol di Wijnaldum! Perfetto inserimento del centrocampista dopo il cross dalla destra di Alexander-Arnold.

Wijnaldum made it 2-0 on the night for #Liverpool, with late run into the box and a shot that Ter Stegen couldn't keep out.#LIVBAR #UCL #LFC pic.twitter.com/9B76PGYyl4 — Joga Bonito (@Jasoninho10) May 7, 2019

56′ Terzo gol del Liverpool! Cross dalla sinistra di Shaqiri e colpo di testa di Wijnaldum che realizza la sua doppietta personale.

And then Wijnaldum scored quickly scored again with a fantastic header! 2 goals in 2 minutes by the substitute, putting #Liverpool 3-0 up on the night and leveling the semifinal at 3-3 on aggregate. #Barça falling apart.#LIVBAR #UCL #LFC pic.twitter.com/b1aSjysD7d — Joga Bonito (@Jasoninho10) May 7, 2019

79′ Rimonta completata! Gol del 4-0 del Liverpool di Origi. Il belga sfrutta il calcio d’angolo battuto da Alexander-Arnold con un tiro che buca Ter Stegen.