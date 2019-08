Liverpool Chelsea, Supercoppa: sintesi, moviola, tabellino e cronaca live. Il racconto della finalissima di Istanbul

Supercoppa europea tutta inglese quella che va in scena alla Vodafone Arena di Istambul. Il Liverpool di Klopp, vittorioso nell’ultima Champions League, se la vede contro il Chelsea di Lampard, campione in carica in Europa League.

Liverpool-Chelsea: sintesi e moviola

FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO

45′ pt – Un minuto di recupero

43′ pt – Dopo il gol del Chelsea, il Liverpool ha accusato il colpo e non è stato capace di imbastire una vera e propria reazione.

40′ pt – IL CHELSEA RADDOPPIA MA IL VAR ANNULLA IL GOL! Bella rete di Pulisic che si accentra e batte Kepa sul primo palo, ma lo statunitense era partito in posizione irregolare.

35′ pt – GIROUD! CHELSEA IN VANTAGGIO! Passaggio filtrante di Pulisic che pesca nello spazio lo scatto di Giroud. L’attaccante francese entra in area e trafigge Adrian con un preciso diagonale.

32′ pt -Passaggio meraviglioso di Pedro che trova il taglio di Kovacic. L’ex Inter si trova a tu per tu con il portiere dei Reds che sceglie ottimamente il tempo dell’intervento e gli soffia il pallone.

31′ pt – Liverpool nuovamente pericoloso con un colpo di testa di Sadio Manè che colpisce troppo debolmente, agevolando la parata di Kepa.

30′ pt – Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Van Dijk prende il tempo a Kepa e lo anticipa con un colpo di testa che però termina alto sopra la traversa

26′ pt – Kanté serve Pedro. Il suo passaggio filtrante è per Pulisic che entra in area dalla sinistra e mette un pallone teso su cui nessun compagno riesce ad arrivare.

22′ pt – TRAVERSA DI PEDRO! Lo spagnolo recupera un pallone sul lato sinistro dell’area di rigore e calcia con violenza spaccando la traversa della porta di Adrian.

20′ pt – Bel lancio di Kovacic in profondità per Pedro che scappa alle spalle della difesa ma viene chiuso da un’ottima diagonale difensiva di Robertson

17′ pt – Risponde il Chelsea con Giroud con un altro lancio perfetto, questa volta di Pedro, per il francese che entra in area ma strozza troppo la conclusione mettendo sul fondo.

15′ pt – SALAH! Si invola l’egiziano sulla fascia, entra in area di rigore e prova a battere Kepa con un tocco d’esterno. Bravo il portiere dei Blues a distendersi e parare.

13′ pt – Grande palla in verticale di Salah per Henderson che guadagna il fondo sulla destra e crossa verso il centro dell’area. Christensen di testa mette in calcio d’angolo

8′ pt – Liverpool che, con il passare dei minuti, ha preso il pallino del gioco rendendosi pericoloso con Fabinho che dal limite sinistro dell’area fa partire un tiro che Kepa blocca agevolmente

6′ pt – Dopo un silent check il VAR dice che si può proseguire. Il tocco di mano è netto ma evidentemente la posizione di Christensen viene valutata troppo vicina a Manè.

5′ pt – Rovesciata al centro dell’area di rigore di Mané con Christensen che tocca di mano e mette in corner. Qualche protesta dei Reds.

1′ pt – Inizio aggressivo da entrambe le parti. Si lotta su ogni pallone con ritmi molto alti

Squadre in campo, si parte!

Liverpool-Chelsea 0-1: risultato e tabellino

Marcatori: pt 35′ Girodu

Liverpool (4-3-3):Adrian; Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Milner; Oxlade-Chamberlain, Salah, Mané. A disp. Lonergan, Kelleher, Wijnaldum, Firmino, Lallana, Shaqiri, Brewster, Origi, Hoever, Alexander-Arnold, Elliott. All. Klopp.

Chelsea (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, Zouma, Emerson; Jorginho, Kante, Kovacic; Pulisic, Giroud, Pedro. A disp. Caballero, Rudiger, Alonso, Barkley, Abraham, Willian, Kenedy, Mount, Zappacosta, Batshuayi, Tomori, Gilmour. All. Lampard.

Arbitro: Stephanie Frappart (FRA)