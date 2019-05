Liverpool, le congratulazioni di Karius dividono i tifosi dei Reds – FOTO

Il Liverpool ribalta il risultato dell’andata stracciando il Barcellona 4-0 e Loris Karius esulta. Il portiere tedesco di proprietà dei Reds ma attualmente in prestito al Besiktas si è congratulato con il club inglese per l’impresa.

Le papere di Karius lo scorso anno hanno condannato il Liverpool in finale contro il Real Madrid. Nonostante ciò, molti tifosi hanno risposto su Twitter al suo post ringraziando e sostenendo l’estremo difensore. Altri supporter invece hanno colto l’occasione per prenderlo in giro. Ecco alcuni dei commenti al suo post:

You’ve done so well for yourself Loris, everyone has bad games and unfortunately yours happened to be in the final. Amazing how you’ve bounced back after what you went through, inspirational 👏🏼👏🏼 YNWA

