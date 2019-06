Firmino è uno dei giocatori più importanti del Liverpool. In finale di Champions non ha però fatto la differenza

Dato da molti in panchina, Firmino ha giocato titolare in Tottenham-Liverpool. Il brasiliano però, reduce da problemi fisici, non ha dato il contributo che ci si augurava, non aiutando il Liverpool a risalire. E’ mancato soprattutto spalle alla porta.

Qui sopra uno dei suoi tipici movimenti da falso nove: viene incontro liberando lo spazio per Salah, che può così stringersi.