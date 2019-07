Liverpool, il segreto di Van Dijk: «Non mi dribblano perché…»

Liverpool, il muro Van Dijk svela un particolare segreto del suo successo: «Merito delle tante volte in cui ho giocato per strada da giovane»

Virgil Van Dijk è uno dei protagonisti assoluti della storia recente del Liverpool. Arrivato nel gennaio 2018, in appena un anno e mezzo si è elevato a difensore più forte del mondo (al momento) e ha potuto festeggiare la Champions League. Merito di un maestro di calcio come Jurgen Klopp e di un’abnegazione encomiabile da parte sua.

Ma non solo! Perché è lo stesso olandese a rivelare un particolarissimo segreto: «Quando ero giovane ho giocato tantissimo a calcio a cinque per strada e amavo anche giocare in attacco in quel periodo. Così ho capito come pensano gli attaccanti in determinate situazioni. Ritengo che se uno voglia migliorare dovrebbe continuare a giocare per strada con i propri amici». Chi l’avrebbe mai detto. Da oggi, qualsiasi ragazzino che abbia letto queste parole, potrà sognare in grande.