Liverpool, Klopp rivela: «Dopo i Reds mi prenderò un anno sabbatico»

Jurgen Klopp ha svelato il suo futuro al termine dell’esperienza al Liverpool

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, in una intervista a SportBild ha rivelato quale sarà il suo futuro al termine dell’esperienza sulla panchina dei Reds.

ANNO SABBATICO – «Quando finirò al Liverpool mi prenderò un anno sabbatico. Che nessuno mi chiami dopo quattro o sei mesi, non importa, staccherò per un anno».

CALCIATORE PIù FORTE ALLENATO – «Robert Lewandowski. Quello che ha tirato fuori dal suo potenziale, come si è impegnato per diventare il giocatore che è oggi, è straordinario. Lewandowski ha fatto ogni passo che doveva fare per trasformarsi nella macchina da gol che è adesso, sa esattamente cosa fare in ogni situazione. Devo ringraziare lui e tutti gli altri giocatori che mi hanno fatto sembrare un ottimo allenatore».