Liverpool campione d’Europa. Tante le immagini provenienti da Madrid. Jordan Henderson, centrocampista e capitano dei Reds, ha voluto dedicare un lungo momento alla sua famiglia, in particolare a suo padre.

L’abbraccio del capitano con il padre ha fatto il giro del mondo perché il padre sarebbe stato operato per un brutto male. Una scena stupenda e che ha commosso il web. La Champions e il calcio regalano anche emozioni come questa.

Henderson abbraccia suo padre a fine partita e scoppia in lacrime. In passato suo papà aveva avuto un cancro alla gola e nel mentre che si operava non aveva voluto vedere il figlio per non causargli distrazioni e permettergli di concentrarsi sul campo. pic.twitter.com/QTsoTu3I9M

— Il Calcio Inglese (@BritishFootball) June 2, 2019