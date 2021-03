Liverpool, l’ex Carragher chiama Gerrard: «Ti aspetto in panchina la prossima stagione»

Jamie Carragher spera in un approdo di Steven Gerrard sulla panchina del Liverpool

La stagione del Liverpool in Premier League non sta andando a gonfie vele, anzi il distacco dal Manchester City capolista è abissale e praticamente irrecuperabile. Si fanno così insistenti le voci su un possibile addio di Jurgen Klopp la prossima stagione e l’ex Reds Jamie Carragher, ai microfoni di CBS, ha chiamato in panchina la leggenda del club: Steven Gerrard, che tanto bene sta facendo con i Rangers.

«Ti adoro Steven. La tua grinta. Wow. Non vedo l’ora di vederti al Liverpool la prossima stagione…».