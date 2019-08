Liverpool, l’infortunio di Adrian è una beffa: ecco il motivo – VIDEO

Dopo la grande notte di Istanbul, Adrian potrebbe nuovamente subire uno stop. L’eroe della Supercoppa Europea, probabilmente, non sarà in campo nella partita contro il Southampton.

Il motivo? Ce lo spiega Jurgen Klopp, in conferenza stampa: «Un tifoso è scivolato su qualcosa e lo ha colpito alla caviglia. È gonfia, dobbiamo vedere». Episodio tragicomico che potrebbe togliere una pedina fondamentale al Liverpool.

Did anyone see this slide tackle by some idiot after the shoot out… what the heck man!! #LFC #SuperCup pic.twitter.com/hJrGpiguMd

— Reaaz Ahmed (@ReaazAhmed) August 16, 2019