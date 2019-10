Liverpool, Manè: «Dieci Ferrari? Io voglio aiutare la mia gente»

Liverpool, l’attaccante senegalese Sadio Manè parla della sua visione dei guadagnati acquisiti grazie al calcio: ecco le sue parole

Sadio Manè, attaccante del Liverpool, ha parlato a Teledakar: «Perché dovrei volere dieci Ferrari, venti orologi e due aerei? Cosa faranno questi oggetti per me e per il mondo? Io so cosa voglia dire avere fame».

«Oggi con quello che guadagno grazie al calcio posso aiutare la mia gente, ho costruito scuole e uno stadio, fornisco vestiti, scarpe, cibo per le persone in estrema povertà».