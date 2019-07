Il nuovo acquisto del Napoli Elmas non scenderà in campo contro il Liverpool: spiegata l’assenza del macedone

Eljif Elmas non potrà esordire con la maglia del Napoli. Arriva la conferma di Sky Sport, che dichiara che il macedone classe ’99 non potrà scendere in campo con la maglia azzurra nell’impegno amichevole con il Liverpool.

Il motivo? Il problema risiede nel mancato arrivo del visto per Elmas, che impedisce quindi al macedone ex Fenerbahce di giocare contro i Reds di Klopp.