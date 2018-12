Carlo Ancelotti dispiaciuto ma grato al suo Napoli per l’impresa sfiorata in Champions League: ecco le parole del tecnico azzurro

Liverpool-Napoli è terminata 1-0, azzurri fuori dalla Champions League. Ecco l’analisi di Carlo Ancelotti ai microfoni di Sky Sport: «Dobbiamo accettarlo anche se dispiace molto, abbiamo fatto tutto ciò che era nelle nostre possibilità, forse anche qualcosa in più rispetto alle aspettative. E’ mancato poco, molto poco: questa amarezza ce la portiamo dentro l’Europa League, dove pensiamo di poter dire la nostra». Aggiunge il tecnico di Reggiolo: «E’ mancata lucidità nella costruzione per la loro pressione fortissima. Hanno avuto tante opportunità in contropiede ma è anche vero che avevamo la necessità di fare un gol».

Continua Carlo Ancelotti: «Non devo dire niente a nessuno, mi sono piaciuti tutti in tutte e sei le partite, anche quella di questa sera». E sottolinea nuovamente: «Sono contentissimo di quello che ha fatto la squadra, onestamente abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità per cercare di passare questo turno che era difficilissimo».