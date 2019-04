Anche se lo chiedete al difensore più costoso del mondo, la risposta non cambia. Ecco le parole di Van Dijk su Messi in vista di Barcellona-Liverpool

Virgil Van Dijk è uno dei protagonisti del Liverpool: il club inglese ha eliminato il Porto, volando in semifinale di Champions League. Il prossimo avversario però sarà ben più pericoloso dei portoghesi: si tratta del Barcellona.

I blaugrana fanno paura, soprattutto perché possono contare sul letale Leo Messi. Ma c’è un modo per fermare l’argentino? Ecco cosa ha risposto in tutta onestà Virgil Van Dijk, il difensore più pagato della storia:«Non ho la minima idea su come riuscirci. Tutti dobbiamo provarci. L’uno contro uno non determina il verdetto di una partita. L’unico modo per difendere bene è farlo tutti insieme. Sarà difficile, perché è il miglior giocatore del mondo».