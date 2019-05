I tifosi del Liverpool lanciano la petizione: la richiesta è la squalifica di Messi per il ritorno di semifinale

Vi avevamo già parlato della rabbia dei tifosi del Liverpool per la gomitata di Messi al centrocapista dei reds, Fabinho. Ora i supporters della squadra inglese si sono spinti oltre, e avrebbero lanciato una petizione per tentare di squalificare il numero 10 blaugrana per la sfida di ritorno.

La petizione è stata caricata su change.org e la descrizione recita: «Messi riceve un calcio di punizione per aver colpito Fabinho in testa e segna. Penso che questo episodio debba arrivare all’attenzione della Uefa».