Liverpool, Salah si gode le vacanze. L’egiziano definitivamente nell’Olimpo

In appena due stagioni Mohamed Salah è entrato nell’Olimpo del calcio. A sette giorni dal successo in Champions si gode le meritate vacanze

Mohamed Salah si sta godendo il meritato riposo. Nel suo account Instagram compaiono da un paio di giorni degli scatti in fase di totale relax in spiaggia, accompagnato dai suoi addominali ormai scolpiti. Quale miglior modo di festeggiare il successo di appena sette giorni fa in Champions League, che ha segnato il culmine della sua carriera e lo ha eretto definitivamente a divinità del calcio.

Non ha quasi ormai niente da invidiare a Cristiano Ronaldo e Messi (giusto un paio di trofei, che magari arriveranno col tempo), ma di fatto è inserito di diritto nell’Olimpo dei migliori al mondo. In appena due stagioni col Liverpool è stato in grado di fare cose inimmaginabili. Era stato acquistato dalla Roma da ottimo giocatore ancora da consacrare, Klopp l’ha fatto sbocciare definitivamente. Adesso, almeno per un po’, spazio alle vacanze. Poi di nuovo sull’attenti, perché la sua crescita non può fermarsi qui.