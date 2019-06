Liverpool, Sturridge e Moreno lasciano il club: è ufficiale

Il Liverpool ha annunciato l’addio ufficiale di Daniel Sturridge e Alberto Moreno: entrambi erano a fine contratto

È da poco arrivata la nota ufficiale del Liverpool che sancisce la fine del rapporto tra Daniel Sturridge e Alberto Moreno con i Reds. Dopo la vittoria della Champions League grazie al 2-0 sul Tottenham, il club inglese ha già iniziato a fare i primi bilanci di stagione.

I due calciatori erano entrambi al termine del proprio accordo contrattuale. Il contratto non è stato dunque rinnovato. Ecco il comunicato: «Il Liverpool ringrazia oggi Daniel Sturridge e Alberto Moreno per i loro eccezionali contributi al club, augurando loro tutto il meglio per il futuro».