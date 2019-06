Il Liverpool ha ufficializzato l’acquisto di Sepp van Den Berg, difensore classe 2001 proveniente dallo Zwolle

Colpo in difesa per il Liverpool. Il club allenato da Jurgen Klopp, campione d’Europa in carica, si è assicurato la firma di Sepp van den Berg, giovanissimo difensore olandese classe 2001.

Il calciatore arriva ad Anfield dopo l’avventura con lo Zwolle. Il Liverpool verserà 1,5 milioni di euro nelle casse degli olandesi, una cifra che può salire a 5 milioni con i bonus.